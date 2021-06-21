Google也計畫強化尋找遺失手機功能 可透過其他人手機找到最後遺失位置
跟蘋果一樣，Google目前已經在Android手機設定選項增加尋找個人裝置功能，另外也在Google Play Store提供App，或是讓使用者能透過瀏覽器登入「Google 尋找我的裝置」 (Google Find My Devices)網站尋找個人遺失手機。不過，Google接下來可能將允許使用者透過其他人的Android手機協助定位，藉此加快找回個人手機的速度。
蘋果、三星均開始運用藍牙技術，透過藍牙裝置會在近距離情況下自動交換裝置MAC位址、名稱資訊的特性，讓使用者能透過眾人手持裝置快速定位個人遺失手機所在位置，即便遺失手機沒網路情況下依然可以依循這些交叉比對資訊找到裝置最後位置。
而從近期曝光消息顯示，Google也計畫更新旗下「Google 尋找我的裝置」服務，讓使用者也能透過其他人的Android手機協助定位，而非僅能透過遺失手機最後發送訊號所在位置進行尋找，就算遺失手機處於沒有網路或沒電情況下，依然可以透過過去曾經過且自動交換資訊的手持裝置協助定位。
不過，目前還無法確認Google預計何時對外開放此項功能，同時也不確定是否比照亞馬遜作法，讓更多Google連網裝置也能加入協助定位，藉此讓使用者遺失裝置可以更快被找回。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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