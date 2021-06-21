疑似vivo旗下首款平板裝置 於德國萊茵認證頁面曝光

除了小米將在今年推出新款平板裝置，目前曝光資料也顯示vivo同樣準備加入平板裝置市場競爭。

以目前來看，中國市場除了華為、聯想等主要品牌仍維持在市場推行平板裝置，絕大多數的手機品牌幾乎未持續著墨平板市場。但在小米日前確定恢復推出平板裝置，同時也有消息指稱此款平板將採用Qualcomm Snapdragno 870處理器後，德國萊茵認證網站也出現疑似vivo即將推出的平板裝置。

從資料顯示，vivo計畫推出的平板裝置型號為「BW-B1」，並且搭載8040mAh電池容量 (額定容量則是7860mAh)，同時設計圖像也確定此款平板裝置並未採開孔螢幕設計，背面則搭載雙攝影鏡頭相機。

不過，目前暫時未有進一步關於vivo此款平板裝置的細節內容，同時也無法確認vivo預計何時推出旗下平板裝置。

除了vivo，日前realme也透露將近均平板裝置與筆電市場，而HMD Global也可能推出採用Nokia品牌設計的平板裝置，但同樣未能確認具體推出時程。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦