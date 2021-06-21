三星智慧定位標籤Galaxy SmartTag+簡單玩 增加UWB與AR定位功能

三星今年推出能以藍牙定位為基礎，最長可定位連結距離為120公尺，並且能透過藍牙通訊特性，藉由眾多三星裝置協助定位的Galaxy SmartTag後，目前也在台灣市場推出加入UWB定位功能的Galaxy SmartTag+，筆者此次也簡單進行體驗。

UWB版本僅限特定三星手機支援使用

實際上，市場上藉由藍牙技術打造的定位產品已經很多，但受限於藍牙技術與電力管理等設計差異，以及定位應用方式仍有不同差異。

目前Galaxy SmartTag僅能搭配三星Galaxy裝置連接使用，而Galaxy SmartTag+則要配合同樣搭載UWB連接技術的手機、裝置才能發揮完整定位功能，因此現階段只支援Galaxy Note 20 Ultra、Galaxy S21 Ultra、Galaxy S21+，以及Galaxy Z Fold 2等手機。

外型則與Galaxy SmartTag採相同設計，具備按鍵、蜂鳴器與IP53等級防塵防水功能，同樣以CR2032水銀電池運作，並且採容易拆卸設計，不僅讓電力續航時間可達165天，在沒電時亦可快速更換電池恢復運作。

▲同樣採用容易拆開，並且以標準CR2032水銀電池運作

而相比Galaxy SmartTag約可對應300天電力續航時間，Galaxy SmartTag+僅對應一半電力時間長度，原因在於增加搭載可精準定位的UWB功能，使得整體耗電會多一些，但可配合手機的相機功能，讓使用者能透過擴增實境方式確認Galaxy SmartTag+所在位置。

▲Galaxy SmartTag+與Galaxy SmartTag採相同外型，同時標示字樣也不同，上方同樣保留可加上掛繩等配件的開孔設計

至於其他設計則與Galaxy SmartTag大致相同，包含能以藍牙技術確認與位置，或是透過裝置讓Galaxy SmartTag+發出聲響，以及透過連按兩次Galaxy SmartTag+上的按鍵讓配對手機發出聲音，方便使用者尋找遺失物品。

另外，使用者也能設定按下或長按Galaxy SmartTag+上的按鍵對應動作，例如啟動特定裝置操作功能，或是通知特定聯絡人，甚至可以配合其他SmartThings連接裝置執行變更地點模式、執行情境、安全模式等設定。

將Galaxy SmartTag+靠近三星手機即可自動識別，並且可透過SmartThing App進行相關設定，後續則可藉由SmartThing App內的尋找功能，在地圖上確認Galaxy SmartTag+所在位置。

▲靠近手機即可自動建立配對

若Galaxy SmartTag+距離使用者超過120公尺以上，就會透過鄰近的他人三星手機協助定位，跟Galaxy SmartTag一樣，如果Galaxy SmartTag+沒電的話，依然可以透過相同方式尋找最後所在位置。而當使用者靠近Galaxy SmartTag+達一定距離內，即可藉由Google ARCore技術，透過開啟相機以擴增實境方式指示Galaxy SmartTag+所在方向，在距離更近情況下就能透過讓Galaxy SmartTag+發出聲響，方便透過聲音找到Galaxy SmartTag+所在位置。

▲可透過SmartThings App進行查找，並且透過Google Maps進行導航

▲當使用者靠近Galaxy SmartTag或Galaxy SmartTag+，手機畫面就會提示距離等資訊，若靠近到一定程度時，即可讓Galaxy SmartTag或Galaxy SmartTag+發出聲響，或是透過相機以擴增實境方式確認所在位置 (僅Galaxy SmartTag+支援此項功能)

▲Galaxy SmartTag或Galaxy SmartTag+可以設定用於追蹤物品進行分類，同時也能設定內建按鈕可對應操作功能，因此也能作為智慧開關使用

隱私問題

依照三星說明，為了確保安全，Galaxy SmartTag與Galaxy SmartTag+所有定位資訊都會透過E2EE協議進行端到端加密，避免個人裝置資訊隱私外洩。

另外，透過其他三星裝置進行定位搜尋的尋找功能，基本上會在Galaxy SmartTag或Galaxy SmartTag+與手機連接網路中斷超過30分鐘，就會自動啟動，並且在每15分鐘就會自動透過藍牙訊號向鄰近三星手機發送定位資訊，進而透過更多三星手機將定位資訊傳送到使用者端。

▲可在使用過程設定使用加密定位資訊，甚至可透過啟用搜尋附近未與自己手機綁定的Galaxy SmartTag或Galaxy SmartTag+，避免被人追蹤

而在傳輸過程由於均採用加密處理，因此除了使用者之外，其他三星手機均無法看見Galaxy SmartTag或Galaxy SmartTag+綁定資訊，而使用者也不會因此看見他人手機資訊。而在離線搜尋中會以加密方式傳送資料，則包含裝置名稱、位置資訊，以及用於解密金鑰。

另外，三星日前也已經釋出更新，讓系統能自動偵測一直跟著使用者移動，卻不屬於個人所有的Galaxy SmartTag或Galaxy SmartTag+，藉此避免有心人士以此追蹤他人行蹤。

三星表示，目前已經有超過7000萬台裝置加入SmartThings Find網路服務，其中絕大部分應該都是來自三星手機，未來也預期加入更多Galaxy SmartTag、Galaxy SmartTag+，以及更多 SmartThings 連網裝置，代表未來將更容易透過諸多三星裝置，搭配Galaxy SmartTag或Galaxy SmartTag+尋找遺失物品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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