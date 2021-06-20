AMD推出 換上水冷散熱設計的Radeon RX 6900 XT LC顯示卡

以過去推出的Radeon RX 6900 XT顯示卡為基礎，AMD宣布推出以水冷散熱設計的Radeon RX 6900 XT LC，標榜能以更高時脈運作，藉此發揮更高顯示效能。

從規格上來看，Radeon RX 6900 XT LC採用外掛12公分直徑風扇的水冷模組設計，運作時脈從原本的2015MHz提高至2250MHz，而在超頻之下則可達2435MHz。

為了配合運作時脈提高，原本配置的顯示記憶體傳輸速率也增加至18Gbps規格 (原本為16Gbps)，資料傳輸頻寬則增加至576GB/s，而電功耗則調整為330W，約比標準版Radeon RX 6900 XT增加30W左右。

採用水冷系統的優點，則包含可讓運作時脈更高，同時相比單純藉由空冷散熱方式也能讓運作聲音變得更小，但由於還是保留散熱風扇設計，因此仍會有些許的運作聲音。

另外，由於改為水冷系統設計，因此原本在顯示卡上的風扇設計也能移出，使得顯示卡厚度從先前佔用2.5個PCIe插槽，目前縮減為僅佔2個插槽，讓安裝彈性相對較高。

連接埠則包含一組HDMI 2.1、兩組DisplayPort 1.4a，以及過去與微軟、NVIDIA等業者共同制定、透過USB-C連接埠打造的VirtualLink介面。

目前Radeon RX 6900 XT LC僅限美國、日本與英國市場銷售，並且僅開放組裝電腦業者以整機方式銷售。

不過，預期後續應該也會有消費者將Radeon RX 6900 XT LC額外拆出轉售，只是價格可能就會有不少浮動情況。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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