第六代iPad mini即將更新！換上平框設計、取消Touch ID指紋識別
2019年更新第五代iPad mini之後，蘋果近期再度傳出準備推出第六代iPad mini，其中將跟進去年更新的iPad air設計，不僅取消Touch ID指紋辨識器，改為Face ID臉譜識別設計，機身框體也調整為與新款iPad Pro相同，採用平框形式設計，讓螢幕顯示佔比增加，另外也將底部連接埠調整為USB-C。
以機身尺寸來看，新款iPad mini預期也會維持相同尺寸，但是因為採窄邊框設計，將使顯示面積從原本的7.9吋增加為8.4吋至8.9吋，而手寫筆預期也會調整為使用Apple Pencil 2，並且支援可透過磁吸方式補充電量。
而處理器則將採用A14 Bionic設計，並非跟進M1處理器規格，同時也預期加入支援5G連網功能，機身配色則提供太空灰、金色與銀色三種選項，其他配件方面也可能加入磁吸固定設計的鍵盤保護蓋。
目前還無法確定蘋果將選在何時更新iPad mini，但有可能會在今年秋季發表會上亮相，或是提前透過新聞稿形式公布更新消息。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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