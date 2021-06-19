迎接電子雞推出25週年 萬代在日本推出手錶形式的Tamagotchi Smart

在2017年慶祝進軍美國市場20週年時宣布推出復刻版本後，萬代稍早宣布因應電子雞 (たまごっち / Tamagotchi)產品推出25週年，將推出以手錶形式的Tamagotchi Smart。

除了以手錶形式打造，Tamagotchi Smart操作介面也加入觸控及聲控機能，讓使用者能透過直覺方式跟電子雞互動。此外，使用者也能將先前推出的TamaSma擴充卡，將過去的電子雞帶到Tamagotchi Smart，但可惜的是無法將原本記錄同步移轉，必須重新耐心照顧互動。

至於Tamagotchi Smart預設電子雞角色，將是1996年11月推出版本中所登場角色，而手錶電力約可對應30小時運作時間，透露USB連接口進行充電。針對聲音互動部分，萬代更特別強調不會記錄聲音內容，而是透過關鍵字詞進行判斷，因此不會有隱私安全問題。

Tamagotchi Smart將會先在日本市場推出，並且將透過日本Premium Bandai網站以預約抽選方式購買，建議售價則是7480日圓，將從即日起至7月2日開放抽選，預計在7月底至8月間公布中選名單。若第一輪抽選未被抽中，第二波銷售則會在11月23日展開，售價一樣會是7480日圓。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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