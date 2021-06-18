手機USB線碰水怎麼辦？三招回復乾燥+三NG行為千萬別做
現代3C產品雖然便利，但最怕的就是碰到水，就很可能造成機體上的損壞，而要維修也相當困難。日本網站「lifehacker」近日就分享，要是手機、USB線等如果不幸沾到水了，應該如何即時處理，以及千萬要避免的NG作法。
手機及USB線碰水的三大處理方式：
1.自然乾燥或用電風扇吹乾
如果使用一些會加熱的家電烘烤，想說這樣能比較快乾，可就大錯特錯了。這些家電反而可能因為過熱，融掉手機內的配件，因此自然風乾，或者比較緊急的時候，用電風扇對著吹，是相對保險的處理辦法。
2.依照手機警示訊息處理
現在部分手機都有設置在碰水後，會跳出警告訊息，並指示消費者該如何處理的功能。畢竟每款手機的設計、用料都不盡相同，因此遵從官方的指示處理，絕對是相對安全的措施。
3.將手機放入米堆中晾乾
傳說手機放進米堆中，手機碰到的水分就會自然乾燥，這個傳說是獲得證實的。通常在放置一個晚上左右就能達到功效，特別是如果手機沾水的警告一直出現，這是最有效的解決方式之一。
而沾水的情況下，有三件NG的事千萬要避免
1.手機充電
當然，大部分的手機感應到水氣，都會警告不可充電，或甚至切斷充電功能。由於此時強制充電是非常危險的，因此還是好好遵守為上策。
2.用嘴巴吹乾
看到東西濕了，許多人會直覺試著用嘴巴吹乾看看。但這麼做不只效果差，還可能導致水滴流向機體更深處。反而加重災情。
3.甩乾手機
除了用吹的，想試著揮動手機，看能不能把水甩乾，也是碰到沾水意外時的本能反應。不過這麼做，其實未必能把手機內的水分甩乾，還不如用上述給風扇吹的方法，藉由空氣流動來達到乾燥功效。，
▪Windows 11測試版介面流出！開始功能表移至底部中央 整體採圓弧設計
▪比AirPods便宜！蘋果無線降噪耳機Beats Studio Buds 安卓也好用
▪他把AirTag戴狗狗身上 2個小時後悲劇上演網友笑翻
▪價差7500元…三款iPad鍵盤的價格、功能、外觀設計一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言