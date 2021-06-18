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Sony新款真無線耳機WF-1000XM4預計7月初登台 售價新台幣7990元

聯合新聞網 / 楊又肇

日前揭曉新一代真無線降噪耳機WF-1000XM4消息後，Sony稍早也確認將從即日起至6月27日間開放台灣地區預購，並且確認將在7月初正式在台推出此款真無線耳機，配色部分將引進黑、銀兩款配色，建議售價則是新台幣7990元。

相比前面幾款設計，WF-1000XM4在耳機體型約減少10%，並且透過新款V1處理器強化噪音消除效果，更可對應更低功耗。透過全新6mm動圈單體播放聲音，更以兩組全新設計降噪麥克風進行收音，藉此提昇聲音聆聽體驗與通話收音效果。

聲音部分除了支援LDAC播放，同樣也加入DSEE Extreme數位音效與360 Reality Audio，同樣也保留先前Speak to Chat功能，亦即配戴耳機情況下與人溝通時，耳機就會自動切換聲音模式，讓使用者可以清楚聽見對方說話聲音。

另外，除了透過波束成形方式收音，WF-1000XM4更加入骨傳導設計，在通話過程依然可以切換成降噪模式或環境聲音模式。

其他設計部分，則是增加自動消除風噪聲，並且透過全新配戴固定方式提高使用穩定性與隔音效果，本身依然維持IPX4防水功能，另外也支援Google Fast Pair快速配對功能。電力表現部分則是比前一代機種增加2小時聆聽使用時間，搭配體型縮減40%的充電收納合一樣對應最長24小時使用時間。

而在此次WF-1000XM4採用盒裝，Sony更強調採用環保素材設計，並且將成為接下來旗下產品盒裝設計方向。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

噪音 Sony 耳機

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