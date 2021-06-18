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宏佳騰揭曉全新電動車Ai-1 Ultra 搭載可直接「目視」後方車況的CROXERA 6智慧車載系統

聯合新聞網 / 楊又肇

在目前Gogoro PBGN設計方案合作夥伴中，在創新設計相對積極的宏佳騰，今日 (6/17)宣布推出全新電動車Ai-1 Ultra，更確定搭載日前透露的CROXERA 6智慧車載系統，不僅採用友達光電提供大尺寸面板，以及恩智浦i.MX6晶片平台與XOS作業系統設計，更加入可讓使用者直接透過面板即可連動車輛後方監視器，無需透過後視鏡或回頭即可直接「目視」確認後方車況，讓騎乘更無死角。

而此次更新的Ai-1 Ultra，則是沿用等同Gogoro S2採用的G2 S-Version 水冷永磁同步馬達，制動部分也納入ABS系統，此外也能使用宏佳騰打造的原廠Y型架、掛勾、金屬踏墊，以及大尺寸後貨架等配件，讓車輛能有更多使用功能

不過，此次更多重點則是聚焦在新款CROXERA 6智慧車載系統，其中採用友達光電提供面板，將顯示面積加大22%，並且支援1670萬色顯示效果，採用恩智浦i.MX6晶片平台與XOS作業系統設計，內建藍牙連接則是更新至藍牙5.0 LE規格，讓使用者能以更快速度與手機連接配對。

宏佳騰智慧電車執行長林東閔表示，CROXERA 6智慧車載系統前後花費兩年時間研發，並且希望能提供更直覺且無死角的騎乘體驗，因此除了藉由更大顯示面積呈現騎乘資訊，更可配合與後方監視器連動，讓使用者可直接透過儀表板確認後方車況，而非透過後視鏡或直接回頭確認，避免造成意外發生。

至於功能部分則延續諸多CROXERA 5智慧車載系統，包含與HERE合作導航圖資、殘餘電量通知及導航至鄰近換電站等便利功能，在CROXERA 6智慧車載系統都能繼續使用。

除了Ai-1 Ultra將搭載CROXERA 6智慧車載系統，宏佳騰表示過往Ai-1車系也能升級使用，但除了必須搭配宏佳騰與Amber合作推出的AiR-1行車記錄器安裝使用，目前也會視原物料供應狀態提供升級服務。宏佳騰預計在後續公布相關升級方案。

全新電動車Ai-1 Ultra建議售價為新台幣107980元，分別推出曙光金、夜幕紫、墨軍綠三款配色，將從即日起開放預購，但因為原物料受疫情等影響，因此首波車款要等到7月才會交車。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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