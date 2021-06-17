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Windows 11測試版介面流出！開始功能表移至底部中央 整體採圓弧設計

聯合新聞網 / 電獺少女
圖片來源：百度貼吧
圖片來源：百度貼吧

從目前曝光的畫面可以發現 Windows 11 的介面有可能改採圓角設計，大家會喜歡這種改變嗎？

微軟即將在下週發表 Windows 11 作業系統，這次將會帶來有史以來最重大的更新，讓不少人都相當期待，不過近期在網路上，已經有 Windows 11 測試版的介面截圖曝光了，來看看最新的 Windows 系統有可能會迎來哪些改變

從曝光的截圖畫面可見，Windows 11 的介面看起來簡潔很多，且在設計上，的確也融入了大量的圓弧元素，另外「開始功能表」也都移至底部中央，（而且 icon 也採用新設計，有種脫胎換骨的感覺），介面看起來，和官方先前宣布停止研發的 Windows 10X 有點類似，在操作上可以更快速直覺，但如果不習慣新介面的話，似乎也有提供將「開始」放回靠左位置的選項，且這次 Windows 11 也有傳聞會推出黑暗模式，光是在介面外觀上，就有許多值得期待的新設計了

而在下方還可以看到 Widget 工具列表，方便查看天氣、新聞、日期、股市等資訊，且未來將有機會可以選擇要把畫面分割成兩格或四格，並將你想看到的視窗固定在畫面上的特定位置，這樣一來就不用整天拖曳來拖曳去了

另外，微軟也針對 Xbox App 做出了優化，從流出的畫面看來，新的 Xbox App 將會與 Windows 11 融合，將來可以直接在上面查看完整的 Xbox Game Pass 遊戲庫和商店。看完了以上的新介面截圖，大家對於即將登場 Windows 11 還有哪些期待呢？除了暗黑模式之外，另一個我很期待的就是看到全新的介面設計，正式的消息就靜待微軟官方下週在發表會上揭曉啦

（新聞來源：The VergeEngadget

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

Windows 10 Windows 11 作業系統 微軟

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