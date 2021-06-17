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Razer智慧口罩Project Hazel第四季進入市場 將採分批限量銷售

聯合新聞網 / 楊又肇

日前確認將以正式產品進入市場銷售的Razer智慧口罩Project Hazel，稍早宣布將在今年第四季進入市場，並且將以分批限量形式提供銷售，但目前尚未公布具體售價，以及預計上市地區。

而在設計細節方面，Razer則宣布將在此款智慧口罩增加可調節掛帶長度，並且在貼和臉部處增加矽膠材質設計，藉此讓口罩能在臉上有更高貼和度。

另外，口罩依然會保留搭載貼近N95等級過濾效果，以及可清楚看見配戴者嘴部的透明材質設計，此次更宣布加入防霧塗層與口罩內部照明功能，而口罩上的RGB燈效也依然會保留，但也能手動關閉。

為了能在配戴時仍可清楚溝通，除了可透過麥克風及內建擴音器，使配戴時的說話聲音對外擴大播放，同時也能藉由透明材質設計讓他人可清楚看見說話時的嘴型。同時，此款智慧口罩也將嘴巴呼出的二氧化碳排出，並且透過過濾材質讓新鮮空氣進入口罩內側，並且配合固定造型避免口罩過於貼合嘴部，口罩本身可重複使用，避免造成資源浪費，以及造成環境影響。

至於顏色部分則區分黑色與白色款式，並且提供可進一步透過紫外線滅菌的收納盒。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

口罩 Razer

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