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Sony說明以竹子、甘蔗渣與再生紙打造更堅固耐用的環保素材 作為日後產品盒裝設計

聯合新聞網 / 楊又肇

日前公布新一代真無線降噪耳機WF-1000XM4時，Sony曾說明採用新款環保素材設計產品盒裝，而在進一步說明中，Sony更說明此款環保素材設計細節，並且確認將擴大應用在更多產品盒裝。

依照Sony說明，此款環保素材分別以竹子、甘蔗纖維與回收再生紙製作，藉此打造可回收利用，並且標榜堅固耐用特性，同時也有利於著色。

此款環保素材採用竹子源自中國貴州，並且強調與當地作為大熊貓食物來源的竹子屬於不同品種，同時具備生長週期短等特性，而Sony更強調每次採伐僅會收取必要數量，不會影響竹子自然生長週期。同時，環保素材中使用甘蔗纖維則源自製糖過程中所剩餘甘蔗渣，主要源自泰國那空沙旺府內約100公里面積內種植甘蔗。

至於回收再生紙則會透過特殊比例與竹子、甘蔗渣混合製作成環保素材，並且能依照盒裝設計需求調整混合比例，藉此對應不同產品包裝使用需求，並且可加上標誌、圖樣壓印，如此一來也能減少印製墨水使用比例。

Sony計畫以此作為本身擴展環保發展目標，並且實現在2025年前取消小型產品塑膠材質包裝使用目標。

除了Sony，目前包含蘋果、三星、Razer等多數業者都已經開始著手減少旗下產品使用塑膠包裝材質比例，藉此實現環保永續經營目標。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

甘蔗 環保 Sony

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