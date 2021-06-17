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Sony獨立儲存子公司Nextorage 推出RIGID SD系列強固型SD記憶卡

聯合新聞網 / 楊又肇

Sony在2019年10月成立獨立儲存子公司，並且在去年獲得台灣群聯電子投資、持有49%股權的Nextorage，稍早宣布將在6月底推出RIGID SD系列強固型SD記憶卡

從外型來看，不難猜測技術沿襲過去Sony打造的TOUGH系列強固型SD記憶卡設計，但或許是為了作更明顯區隔，因此RIGID SD系列強固型SD記憶卡僅採UHS-I規格，並非UHS-II規格，因此整體讀寫速度僅為每秒91MB (入門規格64GB容量版本甚至僅對應每秒77MB寫入速度)。

相比TOUGH系列強固型SD記憶卡標榜可對應每秒300MB讀取，以及每秒299MB寫入的理想表現，RIGID SD系列強固型SD記憶卡存取表現有明顯規格差距，甚至也不比TOUGH SF-M系列存取表現。

RIGID SD系列強固型SD記憶卡區分64GB、128GB與256GB三種容量規格，一樣採高硬度樹脂以一體成形方式封裝，並且取消SD記憶卡傳統設計的寫入鎖定開關設計，讓記憶體對應IP68等級的防塵防水能力，同樣也支援180N力道彎曲防護設計，以及加入抗X光、紫外線照射及抗靜電、抗磁防護效果，並且標榜可在攝氏零下25度至85度環境下正常使用，另外更對應5公尺掉落防護與1萬次插拔使用特性。

RIGID SD系列強固型SD記憶卡將在今年6月底於日本市場上市，建議售價依照儲存容量區分9280日圓、14980日圓及26180日圓，目前不確定台灣市場是否會引進。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

群聯 Sony 記憶卡

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