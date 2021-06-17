蘋果Podcast訂閱服務 在台灣及全球170多個國家地區推出
日前宣佈將延後至6月啟用的Podcast訂閱服務，蘋果終於宣布在全球170多個國家地區推出，其中也包含台灣市場。
蘋果Podcast訂閱服務將開放搭載iOS 14.6、iPadOS 14.6與macOS 11.4版本以上作業系統的裝置使用，並且可透過HomePod、HomePod mini、CarPlay車載系統，以及搭載watchOS 7.5版本以上作業系統的Apple Watch上播放訂閱內容。
計價部分則會由Podcast創作者自行定價，例如美國地區價格會從每月49美分起跳計價，而台灣地區則會以每月新台幣10元起跳價格計算，除了提供按月計費方式，創作者也提供按年訂閱方案，讓使用者能有不同訂閱使用彈性。
另外，使用者也能透過App Store卡訂閱或進行轉贈Podcasts訂閱服務，同時也能透過家人共享機制與包含自己在內6名家庭成員共享訂閱服務。
依照蘋果說明，在Podcast服務增加付費訂閱機制，將可讓創作者提供更多值得聆聽內容，或是搶先聆聽，藉此與現行免費提供聆聽內容作區隔，並且能成為創作者全新創作獲利管道。而在相關說明中，蘋果將會在第一年向創作者收取30%分潤，而第二年開始則會降至15%，同時所有廣告營收也會由創作者獲得，現階段更不會限制創作者在其他服務平台提供內容。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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