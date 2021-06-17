Sony全新搭載「如人腦感知般」BRAVIA系列機種登台 6月起陸續上市

今年在CES 2021期間宣布推出新款BRAVIA系列電視機種後，Sony今日 (6/16)在台宣布上市機種資訊

此次更新電視機種中，主要在所有高階4K、8K電視加入120Hz畫面更新率、可變畫面更新率 (VRR)、自動低延遲模式，以及eARC傳輸規格，並且在特定機種加入可模擬人腦感知模式的感知處理器Cognitive Processor XR，讓讓電視最終呈現顯色效果更貼近預期觀看效果。

而聲音部分也延續先前Sound-from-Picture Reality設計，讓聲音產生位置能與螢幕顯示圖像相符，藉此讓使用者能有更沉浸感受。

另外，在全新Master系列機種，同樣也加入可隨室內環境光源自動調整電視白平衡等設定功能，並且透過搭載新款鋁製隔熱罩，讓OLED機種螢幕亮度再次提升，藉此趕上LED面板機種亮度表現。

依照Sony說明，目前Cognitive Processor XR處理器的設計會以內部採樣資料庫數據進行訓練，藉此實現即時將電視畫面調整為更適合人眼觀看影像色調，同時也針對聲音輸出部分動態調整，讓使用者在影音感受能獲得更真實體驗。

雖然目前坊間越來越多業者選擇與Dolby合作，分別透過Dolby Vision及Spatial Audio詮釋真實視覺與音場，Sony表示內部其實也做了不少技術應用評估，認為藉由Cognitive Processor XR處理器即時運算呈現會有更好感受表現，但也強調仍會與市場主流使用技術銜接。

至於作業系統一樣搭載Android TV，並且加入與蘋果合作的Apple TV App等服務。不過，目前與Sony Pictures合作推出的BRAVIA Core服務，現階段暫時仍未有在台推出計畫，但Sony表示將會持續評估引進台灣市場效益。

在此次公布消息中，Sony確定將於6月先在台灣市場推出50吋至75吋設計的X90J系列LCD機種，建議售價將從新台幣42900元起跳，最高為新台幣99900元。而包含A90J系列與A80J系列OLED機種則預計在7月上市，其中A90J系列將提供55吋與65吋規格，建議售價分別為新台幣99900元與159900元，A80J系列則提供55吋、65吋與77吋規格，目前僅確認55吋建議售價為新台幣74900元，65吋規格建議售價為11990元，77吋建議售價則尚未確認。

接下來則會在8月推出X95J系列LCD機種，分別推出75吋與85吋規格，目前尚未確認建議售價，而等級8K HDR規格設計的Z9J Master系列OLED機種則會推出75吋及85吋規格，建議售價同樣未確認。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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