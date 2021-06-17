微軟下一版作業系統確定就叫「Windows 11」Win7、8.1、10可免費升級
稍早在網路上曝光的ISO檔案透露微軟下一版Windows作業系統確定會以「Windows 11」為稱，同時也將恢復啟用開機鈴聲，另外也可能開放Windows 7、Windows 8.1與Windows 10作業系統免費升級。
目前在網路上流傳的Windows 11 Build 21996.1 Dev版ISO檔案，實際安裝後顯示版號為Windows 11 build 21996.1，意味微軟下一版Windows作業系統依然會以數字形式命名。
另外，作業系統介面相比過往設計採用更具平面且輕柔色系設計，而操作介面基本上與Windows 10的使用邏輯沒有太大落差，但加入更多源自Windows 10X的設計質感，更針對行動運算需求加入直覺點按操作介面，同時也包含更多以Widget形式呈現介面。
而過去從Windows 8開始預設關閉的開機音樂，接下來在Windows 11將恢復預設開啟，但是會以更輕柔聲音呈現。
相關消息指稱，現有Windows 7、Windows 8.1與Windows 10將能免費升級至Windows 11，其中並未包含Windows 8的原因，可能是必須先更新至Windows 8.1，接著才能更新至Windows 11。
微軟預計在美國東岸時間6月24日上午11點正式揭曉下一版Windows作業系統，藉時預期將會公布更多細節。而對於此次曝光消息，微軟方面似乎並未直接否認，甚至暗示目前曝光消息只是部分內容。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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