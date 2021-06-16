準備迎接Windows 11？微軟確認Windows 10將在2025年「退休」

微軟官網一份與Windows 10 Home，以及Windows 10 Pro作業系統相關技術文件顯示，這兩款作業系統預計會在2025年10月14日正式「退休」。

從微軟官網技術文件顯示，Windows 10 Home及Windows 10 Pro都會在2025年10月14日結束更新，而近期最新更新版本則是在5月18日釋出的Version 21H1，最早釋出版本則是在2015年7月29日推出的Version 1507，至今也已經累積5年多時間，若算至表訂停止更新時間則約是10年多，跟先前推出的Windows 8系列、Windows 7作業系統生命週期其實差不多。

微軟計畫在6月24日公布下一版Windows作業系統更新內容，目前不少說法認為微軟將以Windows 11作為下一版作業系統名稱，但也有看法認為微軟將跟進蘋果採地名命名模式，具體細節還是要等微軟實際公布為準。

至於針對下一版Windows作業系統細節猜測，微軟已經透露將會整合Windows 10X使用特性，意味將會強化多螢幕使用模式，同時也會涵蓋對應行動運算使用需求，其中更可能透過內建Android模擬器功能，讓使用者能無縫使用Android平台App，同時也會深度整合Windows on Snapdragon設計，藉此擴大擁抱Arm架構。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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