Beats新款真無線耳機 終於以Studio Buds名稱正式揭曉

日前有諸多傳聞，甚至也被NBA球星「詹皇」LeBron James提前曝光的Beats新款真無線耳機，稍早終於確認正式名稱為Beats Studio Buds。

外型部分，則如先前曝光採鵝卵石般造型的充電收納盒設計，耳機本體則採真無線形式，並且提供三種耳塞尺寸，顏色則提供Beats經典黑色、白色與紅色。

單隻耳機重量僅為5公克，支援IPX4等級防水，並且內建8.2mm發聲單體，更具備主動降噪與環境聲通透模式，開啟主動降噪功能下的電池續航時間約為5小時，搭配充電收納盒的話則可對應15小時左右，若關閉主動降噪功能的話，則可讓耳機電力續航時間延長至8小時，搭配充電收納盒的續航時間更可達24小時。

沒意外也支援Siri呼叫與尋找定位功能，但與AirPods不同的地方，則包含還支援Android手機以藍牙配對使用，同樣支援Google Assistant數位助理服務喚醒，而在Android作業系統也支援Google的Find My Device定位尋找功能。

Beats Studio Buds建議售價為149.99美元，目前開放美國市場銷售，台灣地區建議售價則是新台幣4790元，預計在今年夏季推出。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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