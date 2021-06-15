鎖定個人或小型企業需求 Google推出Workspace個人版服務

今年持續強化Workspace線上協同作業平台服務 (原本的G Suite)後，Google稍早再度宣布針對個人或小型工作室使用需求，推出Workspace個人版服務 (Workspace Individual)，讓更多人可以使用Google服務完成線上協作需求，同時也能讓個人工作效率進一步提昇。

依照Google說明，實際上目前已經提供的Gmail、Google Calendar、Google Drive、Google Docs、Google Sheets、Google Slides、Google Meet及Google Chat均可輕以協助使用者完成線上工作，或是線上協同作業使用需求，但免不了必須在不同網路瀏覽器分頁間切換。

而此次先在美國、加拿大、墨西哥、巴西、澳洲、日本六個市場地區推出的Workspace個人版服務，則將提供等同Workspace企業版服務項目，讓使用者能以Gmail為中心，讓使用者能快速建立線上協作文件、視訊會議，或是線上文字討論，另外也會提供名為Spaces匯集工作內容項目，如同Workspace企業版的Rooms服務。

由於疫情影響，目前有越來越多人必須在家彈性工作，甚至有更多人必須面臨工作型態改變，同時也有人決定透過個人接案方式工作，因此Google推出Workspace個人版服務主要希望吸引此類使用需求青睞，並且藉此與微軟推出的Microsoft Teams，或是Slack服務抗衡。

不過，目前Google並未透露Workspace個人版服務計費方案，有可能會在蒐集更多使用反饋意見後公布。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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