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微軟提出 可隱藏在標誌圖像下的鏡頭設計

聯合新聞網 / 楊又肇

LetsGoDigital網站報導指稱，微軟在2020年10月向世界知識財產權組織 (WIPO)遞交申請名為「Logo Camera」的設計專利，並且在今年5月14日獲得批准，顯示將會在未來的Surface裝置採用標誌圖像下鏡頭設計。

就設計專利陳述內容顯示，微軟將可讓相機鏡頭隱藏在標誌圖像下，同時表層更可以彩色形式顯示標誌圖像，而在設計時必須在表層維持1mm大小的開孔，以利光線進入鏡頭形成感光影像。

從描述內容來看，微軟更在此項專利以自家視窗標誌為示範，說明在視窗標誌下隱藏四組鏡頭，分別可針對紅、黃、藍、綠四種光進行最佳化，甚至可以用來提示相機啟用時對應不同功能狀態。而啟用時，就會讓原本在鏡頭前的標誌圖像「消失」，讓標誌圖像下的鏡頭可以順利完成拍攝需求。

在相關描述中，微軟將允許使用不同標誌圖像替換，亦即授權其他OEM業者使用時，可以換成OEM業者所需呈現標誌圖像。另外，此項技術除了可以用在裝置螢幕，同時也能應用在裝置背蓋設計，並且可透過模組化設計確保裝置維持輕薄身形。

而針對目前螢幕下鏡頭設計依然會影響成像品質情況，微軟在專利描述中也提到會透過人工智慧、深度學習等方式改善，其中包含校正模糊情況與顏色等誤差。

▲(圖／擷自LetsGoDigital網站)
▲(圖／擷自LetsGoDigital網站)

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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