Razer更新親民款全罩式耳機與真無線耳機 升級藍牙規格與電池續航表現

在近期更新中，Razer針對日前已經推出的Opus全罩式耳機及Hammerhead True Wireless真無線耳機，分別推出名稱掛上「X」的輕量級入門設計款式，藉此吸引更多消費者使用。

其中，Opus X相比去年推出的Opus加入更多配色選項，包含Razer代表綠色，以及粉嫩色系的白色與粉色，一樣採類似Sony MDR-1000X的全罩式耳機外觀設計，甚至連接方式也從原本的藍牙4.2升級為5.0規格，並且對應60ms低延遲表現。

由於換上更省電的藍牙5.0連接傳輸規格，因此在開啟主動降噪功能的情況下約可對應30小時使用時間，若關閉主動降噪功能則可對應40小時以上使用時間，另外本身也具備通透模式，方便在配戴時維持聽見周遭動靜聲音。

不過，相比Opus則是未支援THX音效技術，因此在耳機上也不會看見THX字樣標示。

目前Opus X建議售價為99.99美元，台灣地區售價則是新台幣3390元，目前已經開放Razer官網訂購。

至於新款Hammerhead True Wireless X則一樣採13mm尺寸單體與60ms低延遲設計，連接方式則升級為具備自動連接功能的藍牙5.2規格，並且對應搭配充電盒可達最高24小時使用時間，若關閉耳機背光功能則可延長至28小時，但相比Hammerhead True Wireless則少了IPX4等級防水設計。

建議售價方面，Hammerhead True Wireless X將以79.99美元價格銷售，台灣地區建議售價則是新台幣2390元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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