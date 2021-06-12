桌機沒摔沒動「每用五年必壞？」內行人點真相：它會消耗壽命

在數位時代裡，電腦幾乎是每個人家中的必需品，這些產品通常也有使用週期，有一名網友好奇詢問，感覺自組的桌機，時間久了，就會掛掉，大概就是三年、五年的事，也沒摔沒動的，怎麼就壞了，引起網友熱議。

一名網友在網路論壇「Mobile01」以「桌機逃不掉的宿命」發文，他感覺自組的桌機，時間久了就會掛掉，大概就是三年、五年的事，他提到自己在2010年組台i7，結果2015年就掛了，同年重組了一台i5，結果本月10日時想重灌又壞了。

他認為如果是軟體的話可以理解，用久了會越來越不穩，導致常當機，奇怪的是，硬體不都是插在那，沒摔也沒動，怎麼就壞了，而且感覺不重灌還好，還能加減撐著用，一重灌就壞了。

網友看完也紛紛提出自己見解，「感覺上桌機的確沒有notebook的長壽，可能都是主板壞了吧！桌機很容易有灰塵在裡面，到了濕度高的季節，就有可能導致電路短路，有時候怎麼搞就是不穩定，可能已經有內傷，平白浪費了時間」。

也有人認為「要看你的使用環境吧，我的自組桌機用到現在也5年快6年了，重灌也3次了，一樣沒問題啊，第一台自組桌機，用超過10年才壞」、「主機板壽命是看時數不是看幾年的，樓主每天開機20小時以上，五年某個零件壞是正常的」、「桌機我都用十年，甚至二十年，不過通常都會有硬碟壞掉，換掉就好」。

內行網友則表示，「零主件內有一個東西叫電容，只要通電就會消耗壽命，如果溫度過高還會加速劣化，電容劣化後失去功能，會造成電壓失控，進而影響其他的電子零件，還有一些接觸的金屬面會隨著時間而氧化， 久了久之就會造成接觸不良」。

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