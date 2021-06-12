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iCHEF打造「安心找外帶」平台 疫情間助餐廳業者增加更多訂單

聯合新聞網 / 楊又肇

針對近期台灣疫情延燒，在第三級警戒與自主歇業情況，iCHEF宣布推出「安心找外帶」平台，讓消費者更容易透過防疫需求快速尋找鄰近符合需求的餐廳，並且透過線上點餐後前往外帶，藉此協助餐飲業者度過此次疫情挑戰。

iCHEF表示，疫情影響使得多數餐廳面臨無法提供內用服務，雖然提供外帶與外送服務，但整體營業業績依然明顯受衝擊，其中主要因素在於消費者基於防疫安全，更傾向透過線上外送服務訂購餐飲項目，使得多數餐廳現場外帶訂單少了70%以上，透過線上外帶的訂單卻成長5倍以上。

因此，iCHEF這次推出的「安心找外帶」平台，將結合Google Maps及Google我的商家服務，讓消費者更容易透過線上形式找到可安心外帶餐廳，並且透過線上完成訂餐後，即可前往餐廳安心取餐。在初期開放搶鮮版服務中，將有3000家餐廳參與合作，未來會持續更新合作店家數量與更多功能服務。

雖然目前台灣已經有不少餐飲外送服務協助餐廳增加線上訂單，但對於餐廳而言難免面臨被收取分潤，同時更難以確保外送服務過程是否全程確保餐飲安全等情況，因此許多餐飲業者並未特別與此類外送服務合作，造成餐飲業者訂單大幅受影響。

透過「安心找外帶」平台，iCEHF強調可讓消費者透過直覺方式尋找居家鄰近餐廳，並且能快速確認餐廳是否定期消毒、配戴口罩手套、包裝袋消毒，並且定期量體溫，以及是否提供線上支付或店面無接觸支付服務。此項服務預計從6月11日率先推出測試搶鮮版，預計在6月25日增加「店家防疫聲明」、「距離排序」、「餐飲類型」等功能，讓消費者能更容易挑選合適外帶餐廳。

「安心找外帶」平台將以每周為單位更新，並且持續加入更多功能。目前所有使用iCHEF服務的店家都能免費開通「安心找外帶」平台，並且透過線上接單方式增加外帶訂單，而尚未加入iCHEF服務的餐廳，亦可透過疫情限定的零元方案，免費開立iCHEF帳號加入此平台。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

疫情 餐飲業

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