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等待全新Windows系統很難熬？微軟釋出「放慢4000倍的Windows開機音樂」放鬆心情

聯合新聞網 / 楊又肇

微軟稍早在YouTube放上將原本播放速度放慢4000倍的經典開機音樂，讓眾人在迎接新版Windows作業系統來臨前，可以藉此紓緩心情 (？)。

音樂內容從最早的Windows 95開始，並且加入Windows XP與Windows 7的開機音樂 (Windows 98、Windows Vista表示：…)，透過長達10分鐘多的音樂長度讓眾人心情可以放緩，藉此迎接6月24日即將到來的全新Windows作業系統。

目前不少人透露下一版Windows作業系統將以Windows 11為稱，但也有消息表示微軟將跟進蘋果以地名稱呼新版作業系統的方式，有可能直接以開發代號「Sun Valley」作為新版作業系統名稱。實際上，過去微軟也並非一直以數字作為Windows版號名稱，例如Windows XP、Windows Vista都不是以數字、年份作為版本識別，因此採用地名方式命名也確實有其可能性。

另一方面，相關消息也指出微軟準備在新版Windows作業系統原生加入Android模擬器，讓使用者能直接相容執行Android平台App，甚至可讓開發者直接在Microsoft Store上架Android平台App服務，讓Windows作業系統增加更多使用可能，同時也能銜接與Qualcomm合作擴展Windows on snapdragon設計。

微軟計畫在美國東岸時間6月24日上午11點揭曉新版Windows作業系統，而台灣時間則會在6月24日晚間11點展開。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Windows 作業系統 微軟

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