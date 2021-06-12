HBO Max串流影音 將在今年進入台灣在內亞洲市場

在日前宣布過去曾帶領推廣Disney+東南亞業務發展的Amit Malhotra成為負責HBO Max東南亞及印度地區總經理消息中，華納媒體也確認今年底之前，將使HBO Max服務推廣至全球61個市場，其中更包含台灣、香港、印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國、越南及新加坡在內亞洲地區。

實際上，台灣等地區目前已經有HBO Go服務進駐，但從去年華納媒體宣布將使HBO Max以更獨立形式運作，同時也宣布日後僅保留原本以HBO Now為名的HBO，以及HBO Max兩項服務，並且確定將逐漸關閉HBO Go服務。

因此目前看起來，接下來已經在台灣等地區推行的HBO Go服務，未來將會以HBO Max取代，將讓使用者能有更多內容可供觀看，同時也能享有4K HDR畫質體驗。

不過，目前仍無法確認HBO Mac屆時引進台灣市場時，是否也會區分無廣告及附帶廣告版本，或是僅以單一模式提供訂閱使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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