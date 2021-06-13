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蘋果追蹤器AirTag實測 專家：定價便宜果粉願嘗鮮

中央社 / 台北11日電
蘋果的AirTag擁有超寬頻技術，讓找東西不再是難事。圖／翻攝自蘋果官網
蘋果的AirTag擁有超寬頻技術，讓找東西不再是難事。圖／翻攝自蘋果官網

電信三雄宣布將於16日開賣蘋果藍牙追蹤器AirTag，3C達人指出，AirTag定價相對便宜，入手門檻低，定位精確度相當高，有機會吸引果粉嘗鮮，在台灣應該會賣得不錯。

中華電信宣布16日起於網路門市開賣AirTag，並推出連續5天限時限量搶購活動，搭配指定資費可零元入手。遠傳電信、台灣大也將於16日起開賣AirTag。

AirTag尺寸比50元硬幣略大，重量僅11公克，手感相當輕盈，具備IP67防水防塵等級，在1公尺水中可防水最長30分鐘。電池續航力長達一年，只要兩指按壓不鏽鋼背蓋同時轉動，就能打開電池槽，自行更換CR2032鈕扣電池。

記者實測AirTag，連線到iPhone相當簡單迅速，撕開AirTag包裝薄膜會同時卸除電池絕緣片，此時靠近iPhone會顯示配對選項，不到30秒就能完成設定。需注意的是，AirTag的「精確尋找」功能僅支援配備U1晶片的iPhone，也就是iPhone 11及後續機型。

實測「精確尋找」功能，iPhone距離AirTag超過5公尺以上或遮蔽物太多，會顯示已連線但訊號微弱，建議移動到其他地方；隨著距離越來越近，iPhone的震動頻率也跟著提高，與AirTag距離少於1公尺時會改成連續震動，一樣隨著距離縮短會增強震動頻率。使用「精確尋找」功能時，iPhone機身溫度會明顯升高。

不過，AirTag內建揚聲器受限於體積較小，發出聲音不大，實測發現距離少於2公尺才聽得比較清楚，如果相隔房門或距離兩個房間以上，需要很仔細聽才聽得到。

3C達人Tim哥分析，電信業者開賣AirTag應該是為了提高產品線豐富性，引入更多蘋果生態系產品，現在已經有賣iPhone、iPad，未來哪天如果賣MacBook也不奇怪。

根據Tim哥觀察，AirTag單價新台幣990元，是印有蘋果標誌產品中最便宜的一款，入手門檻不高，有機會吸引果粉嘗鮮，但應該不會像無線耳機AirPods那樣熱銷，畢竟功能有差。

Tim哥說，AirTag曾幫他找到鑰匙和停在戶外停車場的汽車，在90%的情況下都能順利找到物品；另外10%的情況是AirTag比較難顯示同一地點的高度差異，例如在汽車上或車底下，或許只能期待下一代產品改善。

Tim哥認為，對於做事很嚴謹的人來說，買AirTag用處不大；如果是容易忘東忘西的人買AirTag，實用性會大大提升。目前市場上已有其他類似產品，例如三星推出的藍牙智慧防丟器SmarTag+，透過超寬頻（UWB）與擴增實境（AR）技術，可以精準定位，而且產品本身已經有開孔，可以直接裝在鑰匙圈上。

反觀AirTag，Tim哥認為少數缺點之一是無法直接吸附或黏貼在其他物品上，必須另外購入配件，其中以鑰匙圈最實用，未來會有更多第三方配件可以選擇。

AirTag iPhone

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