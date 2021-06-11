蘋果Beats Studio Buds實機搶先看！已過台灣NCC認證
上個月「蘋果 Beats Studio Buds 全新真無線耳機提前曝光」！今天在台灣 NCC (國家通信委員會) 監管數據庫中發現了 Apple 即將推出的“Beats Studio Buds”無線耳機照片。
之前這款耳機已經在 FCC 數據庫和 iOS 14.6 測試版中被發現，今天我們又在台灣 NCC 看過多張 Beats Studio Buds 的照片。它們採用無線入耳式無柄設計，讓它與之前的 Beats 耳機和 AirPods 區分開來。數據庫照片讓我們對尺寸有了一些了解。
Beats Studio Buds 可貼合耳朵並配有矽膠耳塞，並且可能有多種尺寸可供選擇以確保貼合。有一個裝有電子設備的小機身，可以看到 Beats 標誌。
出於充電目的，Beats Studio Buds 配有一個橢圓形充電盒，由匹配的塑料材料製成。這些照片都以黑色 Beats Studio Buds 和黑色外殼為特色，但也會有白色和紅色版本，大概有匹配的外殼。
目前還沒有關於 Beats Studio Buds 何時推出的消息，但它們已經在 NBA 球星勒布朗·詹姆士等各種運動員的耳中被發現，因此蘋果可能計劃很快發布。
《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》
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