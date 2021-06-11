建議售價曝光！臉書智慧手錶 將搭載可拆卸攝影鏡頭、心率量測功能
2月時傳出Facebook計畫推出以Android作業系統為設計的智慧手錶消息後，相關消息指出此款智慧手錶將搭載兩組攝影鏡頭與心率量測功能，同時攝影鏡頭還可拆卸，方便使用者取下進行拍攝，並且將照片分享至Instagram等社群平台。
除此之外，消息也指出此款智慧手錶可透過鏡頭進行視訊對話，而Facebook也準備與電信業者合作，讓此款智慧手錶能以4G LTE形式連網運作，並且確保手錶能獨立使用，無需特別與手機連動。
從The Verge網站報導指出，Facebook已經投入10億美元研發此款智慧手錶裝置，建議售價有可能訂在400美元區間，同時也已經著手進行後續兩款版本研發作業，意味Facebook計畫持續擴展此項產品。
不僅準備推出智慧手錶，Facebook也已經確認與持有雷朋等品牌的Luxottica集團合作，預計今年下半年將推出旗下首款智慧眼鏡，將在今年下旬問世。
而在先前說法中，Facebook認為未來互動方式將不會再以手機為主，而是透過更直覺互動的穿戴裝置，因此打造更貼近使用者的眼鏡、手錶裝置，將會成為下一個競爭市場。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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