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三星可能在MWC 2021線上活動期間 揭曉新款Galaxy Watch智慧手錶

聯合新聞網 / 楊又肇

雖然不會參加以實體活動形式舉辦的MWC 2021，但三星仍會透過線上形式參與此次活動。而從三星目前在MWC 2021官網陳述展出內容中，強調將會聚焦在Galaxy系列產品生態系，或許意味將在展期間揭曉全新Galaxy Watch

三星預計在西班牙時間6月28日晚間7點15分至8點15分之間舉辦線上發表活動，主軸將會聚焦在Galaxy系列產品生態系，同時更提及全新手錶使用體驗，或許有可能再次說明先前與Google合作，將用於智慧手錶的Tizen作業系統與Wear OS合併，藉此創造全新手錶操作功能。

而在先前說明中，三星已經證實日後新款智慧手錶都會採用Wear OS作業系統，預期會應用在下一款智慧手錶裝置Galaxy Watch 4，以及鎖定運動健身的Galaxy Watch Active 4。

至於活動期間是否也會同步揭曉新款Galaxy系列產品，例如先前已經透露諸多消息的Galaxy S21 FE版本，目前暫時還無法確認。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Galaxy Watch 三星 MWC 智慧手錶

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