不是11？微軟下一版Windows作業系統 可能跟進蘋果以地名為稱

相關消息指稱，微軟計畫在美國東岸時間6月24日上午11點 (台灣時間當日晚間11點)揭曉下一版Windows作業系統，先前有不少傳聞認為新版作業系統將以Windows 11為稱，但現在更有說法指出微軟計畫跟進蘋果目前採加州景點命名方式，讓新版Windows作業系統也採用地名為稱。另外，微軟目前也悄悄地著手打造適用於下一版Windows作業系統的Android模擬器，或許未來將讓使用者能在Windows環境直接執行Android App內容。

若從先前有不少消息指出下一版Windows作業系統是以「Sun Valley」 (太陽谷)為開發代號，或許也會以此作為正式名稱。

目前微軟並未特別說明下一版Windows作業系統具體命名方式，而過去推出Windows 10時，微軟曾表示將會持續以Windows 10為名稱，並且透過持續更新方式讓作業系統維持在最新版本，但在經歷5年以上的發展時間，顯然微軟希望再次推出全新設計版本，藉此因應未來面臨多變得作業系統使用需求。

由於過去幾年的運算使用需求面臨極大變化，使用者從傳統PC逐漸移轉到手機、平板，目前更傾向多元整合使用模式，因此過往的PC作業系統使用模式顯然也要跟著改變。

而在日前宣佈與Qualcomm深入合作，預計擴大推動Windows on Snapdragon設計，讓常時連網筆電可以變得更加普及化，同時也能進一步擁抱近年擴大挑戰PC市場的Arm架構處理器，微軟內部或許更意識到緊守過去與Intel長年合作的x86架構應用，或許會面臨大規模擁抱Arm架構的運算模式擠壓，因此也計畫在作業系統進行更大幅度改變。

因此在下一版Windows作業系統中，預期將能看見更多與行動運算結合的使用模式，同時也可能擴大與Google合作，藉由模擬方式讓使用者能在Windows作業系統環境使用Android App，甚至也能在Microsoft Store下載使用，藉此吸引更多開發者加入。

另一方面，強化本身與Arm架構運算環境相容，並且加入與Android App使用模式，預期也能與蘋果從去年開始全面擁抱Arm架構，並且讓開發者創作內容可在所有裝置平台使用的作法抗衡。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦