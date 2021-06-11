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Sony專業無人空拍機Airpeak S1 將以9000美元價格進軍專業市場

聯合新聞網 / 楊又肇

今年初正式揭曉旗下專業無人空拍機品牌Airpeak第一款產品後，Sony正式宣布第一款無人機將以Airpeak S1為稱，同時也確定建議售價將是9000美元。

Airpeak S1主要鎖定專業及特定需求市場，底部雲台可對應使用Sony旗下α系列相機，同時也對應FX系列攝影器材使用。

在先前已經公布諸多Airpeak S1硬體細節，例如採四旋翼設計，並且配合防撞桿設計避免無人機意外掉落時造成旋翼機構損壞，在降落時會將防撞桿下降，並且作為腳架讓無人機可平穩停放，並且避免底部承載相機直接撞擊地面等，Sony此次公布此款吾人機將對應12分鐘左右飛行續航電力，若無配掛相機時的飛行時間則可達22分鐘。

至於抗風能力則可在44.7 mph (每秒20公尺)風速維持穩定飛行，恰好是DJI旗下專業無人機Inspire 2的兩倍左右，並且可透過無人機搭載的5組鏡頭與紅外線測距儀輔助下進行自動避障，即便沒有衛星定位輔助依然可以維持穩定運作。

使用者可以透過遙控器操作Airpeak S1，或是透過對應iOS與iPadOS的Airpeak Flight App進行操作，同時也能由一人負責操作飛行，另一人則可操作相機拍攝功能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

空拍機 Sony

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