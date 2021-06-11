鎖定新台幣2萬元價位 Surface Laptop Go主打輕巧、高續航與充足效能

微軟在去年下旬推出，定位在入門筆電設計的Surface Laptop Go，後續也引進台灣市場。相較多數OEM業者所打造同等級價位筆電，Surface Laptop Go採用簡潔外觀設計，同時以12.4吋機身對應更輕巧使用彈性，而雖然定位在Surface系列入門定位筆電，但依然對應Intel Core i5規格處理器運算效能，可滿足多數日常使用需求。

如同過去在Surface系列增加入門等級的Surface Go，藉此讓使用需求有更多選擇，Surface Laptop Go同樣也是以入門定位筆電形式，讓使用者在Surface Laptop系列機種能有更多選擇彈性。

滿足各類彈性需求

相較採13.5吋螢幕設計、鎖定全方位使用需求的標準款Surface Laptop，以及瞄準更高效能及進階使用需求的15吋Surface Laptop，以12.4吋螢幕設計的Surface Laptop Go雖然定位在入門等級機種，但依然採用Intel Core i5等級規格處理器，依然可以對應多數日常使用需求。

不過，以目前著重行動辦公，或是遠距工作需求比重越來越高情況來看，以12.4吋螢幕、採輕巧機身設計的Surface Laptop Go顯然會有更大使用彈性，讓使用者能更方便地在各地處理工作事宜。尤其維持4:3顯示比例的螢幕設計，更讓小尺寸設計的Surface Laptop Go依然可以維持充足可視範圍，不像市面多數小尺寸筆電採16:9或16:10比例螢幕，反而讓上下可視範圍受到擠壓。

從Surface Laptop Go在台灣推行規格，採Intel Core i5處理器、8GB記憶體與128GB儲存容量設計，建議售價為新台幣22888元，恰好切入新台幣2萬元價位筆電使用需求，對於目前因為疫情等因素影響必須遠距工作，或是在家上課，不僅適合作為非辦公室環境使用的工作設備，同時也不會因機身尺寸過大而難以擺放，甚至不容易隨身攜帶，本身也能作為居家第二台上網裝置，讓家裡的學童可以透過網路學習課程、完成功課等。

▲提供完整Windows 10使用體驗

小巧機身、足夠效能表現

除了能透過Intel第10代Core i5處理器對應足夠運算效能，Surface Laptop Go也能依照需求選擇8GB記憶體，搭配128GB或256GB儲存容量，讓Surface Laptop Go有更多規格與價位上的選擇。

整體設計方面，Surface Laptop Go採標準尺寸、對應1.3mm壓按行程的鍵盤配置，同時觸控板對應靈敏操作，連接埠則提供標準USB-A與USB-C，並且具備3.5mm耳機孔，連網方式則對應傳輸頻寬更高的Wi-Fi 6規格，讓使用者能對應傳輸速度更快的無線網路。

而內建電池電量約可對應13小時左右的續航表現，同時支援1小時可充入80%電量的快充設計，原廠設計同樣是配合對應Surface Connect連接埠的充電器補充電量，但使用者依然可以透過USB-C充電，只是微軟此次就並未特別在Surface Laptop Go的充電器額外提供一組USB-A連接埠，僅能透過筆電上的USB-A連接USB配件。

▲外觀採相當簡潔設計，同時螢幕上蓋也同樣配置微軟標誌

▲螢幕上蓋最大可掀角度約達135度左右

▲採用標準尺寸鍵盤按鍵配置，一樣維持巧克力鍵盤設計，因此在敲打過程能確保操作輕快感

▲由於採用相對較小機身，因此觸控板相對小了一些，但不太影響使用體驗

▲位於右側的Surface Connect充電孔

▲位於左側的USB-A，以及後來終於加入，並且可支援充電的USB-C連接埠設計

▲與其他Surface系列機種一樣透過特殊Surface Connect連接頭，以磁吸方式固定充電

▲底部一樣未額外配置散熱孔

▲採39W功率充電器設計，與標準款Surface Laptop採用65W充電器差異除了在供電功率不同，還包含未在充電器提供另一組USB-A連接埠

鎖定新台幣2萬元價位精打細算使用需求

與標準款Surface Laptop差異之處，還包含螢幕解析度因為尺寸關係降為1536 x 1024，同時也取消對應Windows Hello臉部識別解鎖，但改採用與電源按鍵整合的指紋辨識器，讓使用者依然可以透過指紋快速開啟筆電。另外，由於Surface Laptop Go不支援Surface手寫筆功能，相比Surface Laptop雖然有些不方便，但依然可透過觸控螢幕直覺點按操作。

▲電源按鍵整合指紋辨識功能

▲使用者可以透過Windows Hello、指紋辨識、Pin Code或安全性金鑰比對登入使用身分

▲Surface Laptop Go搭載視訊攝影機並未支援Windows Hello臉部識別功能…

▲由於Surface Laptop Go搭載視訊攝影機未支援Windows Hello臉部識別功能，因此改以與電源按鍵整合的指紋辨識器驗證使用者身分

不過，上述設計差異依然不影響Surface Laptop Go相對輕便，並且同樣對應完整Windows 10使用體驗的操作感受，所有使用模式均與標準版Surface Laptop相近，甚至輕盈機身更方便隨身攜帶，以及藉由長電池續航力對應更長使用時間，而價位更是鎖定新台幣2萬元區間，更符合精打細算的消費者需求。

▲可搭配微軟Arc Mouse使用

▲Arc Mouse採直覺使用設計，將滑鼠彎曲拱起即可自動開啟電源，並且與筆電連接，不使用只要將滑鼠壓平即可關閉電源

▲不使用時可直接壓平，方便收納進隨身背包，並且攜帶使用

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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