三星以軟性OLED面板研發「電子皮膚」 具備心率量測功能、延展性達30%
在越來越業者投入電子皮膚產品研發後，三星也宣布藉由旗下軟性OLED面板技術跨入此類產品研發，並且由旗下先進技術研究院 (Samsung Advanced Institute of Technology,SAIT)提出一款可延展30%幅度，並且具備心率量測功能的OLED電子皮膚。
三星表示，此款電子皮膚仍處於早期設計階段，但由於可以大幅度延展貼附在皮膚表面，因此能更精準長時間量測心率，同時在延展超過1000次之後仍可維持心率量測穩定性。
之所以能維持高度延展彈性，三星在面板中採用高彈性材質，並且加入抗熱、抗化學性，以及減少延展後產生應力等設計，同時也能順利將晶片整合在此款面板內使用，而內部更採用可承受延展變形的電極，讓此款OLED電子皮膚貼附使用過程仍可維持正常運作。
在實際測試結果中，三星表示此款OLED電子皮膚可以在貼附使用過程維持正常運作，即便隨著肢體大幅動作也不影響心率量測結果，甚至量測靈敏度更比智慧手錶般的固定量測方式高出2.4倍，更有利長時間「配戴」量測身體數據。
目前三星計畫讓此款OLED電子皮膚能在延展彈性、解析度，以及量測精度持續提昇，並且達成可量產階段。除了應用在身體數據量測，未來此類電子皮膚預期也能應用在更多穿戴裝置設計。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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