體型大幅縮小！Sony新一代真無線降噪耳機WF-1000XM4 提供更好噪音消除效果

在日前有不少消息提前曝光之後，Sony終於揭曉旗下新一代真無線降噪耳機WF-1000XM4，不僅將體型縮小10%左右，更搭載全新V1處理器，並且標榜提供更好噪音消除效果。

耳機本體變得更小之餘，讓使用者可以更方便配戴使用，而新款V1處理器不僅強化噪音消除效果，更可對應更低功耗，並且透過全新6mm動圈單體播放聲音，更以兩組全新設計降噪麥克風進行收音。其他設計部分，則是增加自動消除風噪聲，並且透過全新配戴固定方式提高使用穩定性與隔音效果，本身依然維持IPX4防水功能，另外也支援Google Fast Pair快速配對功能。

電力表現部分則是比前一代機種增加2小時聆聽使用時間，搭配體型縮減40%的充電收納合一樣對應最長24小時使用時間。

聲音部分除了支援LDAC播放，同樣也加入DSEE Extreme數位音效與360 Reality Audio，同樣也保留先前Speak to Chat功能，亦即配戴耳機情況下與人溝通時，耳機就會自動切換聲音模式，讓使用者可以清楚聽見對方說話聲音。另外，除了透過波束成形方式收音，WF-1000XM4更加入骨傳導設計，在通話過程依然可以切換成降噪模式或環境聲音模式。

目前WF-1000XM4將從即日起開放美國市場銷售，建議售價為279.99美元，區分黑色與白色兩款配色，同時Sony也將WF-1000XM4的盒裝設計改為環保素材。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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