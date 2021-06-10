全球限量「2077」組 Seagate在台推出FireCuda 520 SSD《電馭叛客2077》限定版

Seagate宣布在台灣推出FireCuda 520 SSD《電馭叛客2077》限定版，將於6月10日由原價屋獨家銷售，建議售價為新台幣6677元。

FireCuda 520 SSD《電馭叛客2077》限定版是配合遊戲主題設計，並且以去年推出的FireCuda 520 SSD為基礎，最大特色在於採用具備遊戲風格設計的鋁合金散熱器，標榜可將SSD溫度降至22度，同時也能自訂RGB燈光。

此外，FireCuda 520 SSD《電馭叛客2077》限定版同樣可以透過Seagate SeaTools SSD軟體確認實際使用狀態，並且將隨盒附贈三年可使用的Rescue資料救援服務，以及5年有限產品保固。

目前FireCuda 520 SSD《電馭叛客2077》限定版僅在全球限量推行2077組，並且提供1TB儲存容量設計，台灣地區將由原價屋獨家銷售，並且將加贈可相容於筆電、手機、平板使用的ONPRO 60W USB-C充電器，以及限量贈送的《電馭叛客2077》PC版遊戲軟體 (於Seagate官網兌換，送完將改以Steam點數1600點代替)。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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