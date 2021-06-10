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Olympus拆分獨立後首款相機產品 重量輕盈的PEN E-P7亮相

聯合新聞網 / 楊又肇

更新：台灣預計在7月引進。

Olympus拆分獨立，轉由日本產業合作夥伴持有，並且更名為OM數位解決方案 (OM Digital Solutions)之後，稍早宣布推出新款相機產品PEN E-P7，成為OM數位解決方案名稱下的第一款相機產品。

PEN E-P7延續不少PEN F設計元素，但取消過往可透過外接方式使用電子觀景窗設計，僅能透過機身LCD螢幕取景拍攝。

硬體部分則採用與OM-D E-M10 IV相同2030萬畫素Live MOS感光元件，採用TruePic VIII影像處理器，並且具備完整雙轉盤配置，另外也加入與PEN-F系列機種相同的Profile Control轉盤，讓使用者能更快切換拍攝色彩。

外觀則一樣強調復古感設計，並且採鋁合金加工設計的轉盤與蒙皮握把，機身內建LCD則採下掀形式設計，並且支援觸控操作，本身也支援Wi-Fi與藍牙連接，可讓使用者配合手機App傳輸照片或遠距遙控快門。

機身支援micro USB連接埠充電，搭配電池與14-42mm EZ標準Kit鏡的重量為430公克，能以相當輕盈重量對應各類使用需求。

此款相機預計在6月25日於日本市場推出，一樣區分黑銀、白銀兩款配色，機身建議售價為94000日圓，搭配14-42mm EZ標準Kit鏡的售價則是108000日圓。

除此之外，OM數位解決方案也同步推出新款對應M43機種使用的超廣角變焦鏡頭M.ZUIKO DIGITAL ED 8-25mm F4.0 PRO，重量為411公克，同樣會在6月25日於日本市場推出，建議售價為176000日圓。

目前暫時還無法確認台灣實際引進時間及售價。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

日本 Olympus 相機

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