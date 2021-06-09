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再次搶攻青年用戶族群 魅族可能重啟魅藍品牌
魅族創立於2014年，並且鎖定年輕用戶的品牌魅藍，後續隨著魅族在2018年宣布組織重整後，與魅族品牌合併。不過，從近期魅族再次於中國申請多個魅藍相關名稱商標，或許意味未來將再度讓魅藍品牌重新進入市場發展。
而此次重啟魅藍品牌，或許是為了與小米、OPPO、vivo、realme等品牌競爭，透過子品牌形式劃分產品布局。
不過，目前還無法確認魅族是否計畫與其他品牌一樣，透過拆分品牌營造不同市場體系，例如小米後來將紅米品牌拆分為獨立運作的Redmi，並且依照市場需求提供高階旗艦，或是入門親民機種，與小米品牌鎖定不同消費族群。
從魅族過去創立魅藍品牌時，便同時涵蓋手機、平板、手錶、路由器、電視等產品，並且主打鎖定年輕族群使用需求，因此未來確實也有可能與魅族原本定消費族群做明顯區隔。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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