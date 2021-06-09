LINE在台新增會議室功能 無需事先加入特定群組也能加入線上會議

LINE宣布在台灣推出全音視訊通話功能「LINE會議室」，讓使用者無需事先加入特定LINE群組，即可透過連結加入線上會議。

相較過往如果要加入LINE視訊通話，就必須先加入特定群組，才能發起或參與群組視訊通話，而此次在台宣布啟用的「LINE會議室」功能，則可讓使用者直接透過連結即可快速加入，並且支援Android、iOS或電腦版LINE登入使用。

而在「LINE會議室」功能中，基本上與LINE視訊通話功能一樣提供文字討論、圖片或檔案傳送功能，只要使用LINE新版App，或是將電腦版更新至最新版本即可使用。

使用者僅需在LINE聊天頁面右上角點選新增加的攝影機圖示，或是在電腦板主選單出現的LINE會議室圖示，並且設定會議室名稱即可建立連結，接下來僅需將連結提供給與會人員就能讓所有人直接加入會議。

「LINE會議室」一樣具備LINE視訊通話功能，包含分享螢幕畫面、模糊個人背景或替換虛擬背景，以及使用濾鏡或特效功能，同時也能透過會議聊天室傳送文字內容，或是圖片等內容，但由於「LINE會議室」在所有人退出後就會自動關閉，所有討論內容也會自動清除，不會持續保留，因此若有備份討論內容需求的話，建議可以透過LINE Keep保存，或是透過長截圖功能保留討論內容影像，方便日後確認討論內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦