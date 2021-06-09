AMD揭曉三款性價比更高的Radeon Pro W6000系列專業繪圖卡產品

針對專業繪圖領域使用需求，AMD宣布推出三款專業繪圖卡產品，分別是對應工作站使用的Radeon Pro W6800、Radeon Pro W6600，以及鎖定行動工作站使用的Radeon Pro W6600M，均採用AMD RDNA2顯示卡架構、支援硬體等級即時光影追跡效果，另外也支援AMD Infinity Cache技術，並且採PCIe 4.0 x16連接埠設計。

依照AMD說明Radeon Pro W6800的GPU DIE尺寸為520mm2，分別搭載3840組流處理器、60組運算元件、260億組電晶體、採台積電7nm製程、RDNA2顯示架構，而Radeon Pro W6600的GPU DIE尺寸為237mm2，分別搭載1792組劉處理器、28組運算元件、110.6億組電晶體，一樣採台積電7nm製程與RDNA2顯示架構，並且額外提供行動工作站使用版本。

而Radeon Pro W6800採用具備ECC錯誤校正的32GB GDDR6顯示記憶體，單精度浮點運算表現對應17.83TFLOPS，支援6組mini DisplayPort輸出，Radeon Pro W6600則採用8GB GDDR6顯示記憶體，單精度浮點峰值運算表現可達10.40TFLOPS，支援4組標準DisplayPort輸出。

▲Radeon Pro W6800、Radeon Pro W6600主要規格差異，兩者均採台積電7nm、RDNA2顯示架構設計

▲Radeon Pro W6800

▲採6組mini DisplayPort輸出設計

▲Radeon Pro W6600

▲Radeon Pro W6600衍生版本，對應行動工作站使用的Radeon Pro W6600M

相較先前推出的Radeon Pro VII，AMD表示Radeon Pro W6800雖然建議售價增加18%，但是顯示記憶體容量提昇一倍，單精度浮點運算峰值算力也提昇36%，同時往上比較NVIDIA RTX A6000，或往下比較NVIDIA Quadro RTX 5000都能獲得更好性價比設定。

另外，除了支援Google等業者提出AV1編碼、Vulkan 3D API與微軟DirectX 12 API，AMD更標榜Radeon Pro W6000系列加入硬體等級的加密運算設計，甚至可在55度運作環境下保持45.9 dBA聲噪表現，相比NVIDIA Quadro RTX 5000在相同條件下會產生52 dBA聲噪情況，顯然會安靜一些。

AMD強調此次推出兩款專業繪圖卡分別對應重度工作負載，以及中度工作負載使用需求，建議售價則分別為2249美元與649美元，應用在行動工作站版本則會是裝置整體售價而定。在軟體應用方面，AMD則標榜包含Autodesk Revit、Autodesk 3ds與Epic Twinmotion都能有流暢地即時渲染預覽，同時對應達梭系統的SOLIDWORKS Visualize 2021 SP3版本也能有更好顯示運算表現，而在即時光影追跡渲染表現更標榜可搶下不少競爭優勢。

▲此次公布對應工作站使用的Radeon Pro W6800、Radeon Pro W6600，其中Radeon Pro W6600更同步推出對應行動工作站使用版本

同時，AMD也強調Radeon系列顯示卡搭配旗下處理器產品，即可透過Infinity Cache技術加快資料處理效率。

例如在使用AMD Ryzen 9 5950X處理器，並且以先前推出的專業繪圖卡Radeon Pro W5700效能為基準，換成NVIDIA Quadro RTX 5000約可提昇27%效能，而在未開啟Infinity Cache技術情況下，使用Radeon Pro W6800的運算效能就已經貼近搭配NVIDIA Quadro RTX 5000的表現。

若開啟Infinity Cache技術的話，則會讓Radeon Pro W6800運算效能額外增加10%，相比Radeon Pro W5700更有40%效能提昇表現。

▲使用AMD Ryzen 9 5950X處理器，並且以先前推出的專業繪圖卡Radeon Pro W5700效能為基準，換成NVIDIA Quadro RTX 5000約可提昇27%效能，在未開啟Infinity Cache技術情況下，使用Radeon Pro W6800的運算效能就已經貼近搭配NVIDIA Quadro RTX 5000的表現

▲開啟Infinity Cache技術的話，則會讓Radeon Pro W6800運算效能額外增加10%，相比Radeon Pro W5700更有40%效能提昇表現

▲相比Radeon Pro W5700更有40%效能提昇表現

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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