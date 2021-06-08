Apple Music空間音訊正式開放 聲音體驗升級

蘋果公司宣布從今天起，Apple Music訂閱者可以免費使用支援杜比全景聲技術的空間音訊功能，透過從四面八方而來的多維度聲音與清晰度，創造身歷其境的體驗；適用空間音訊的專輯將在詳細資訊頁面上以徽章標示。

在預設情況下，蘋果串流音樂服務Apple Music將在所有配備H1或W1晶片的AirPods無線耳機、Beats耳機，以及最新版本的iPhone、iPad和Mac的內建喇叭上，自動播放支援杜比全景聲音軌的空間音訊。AppleMusic的空間音訊也將在Android系統裝置上推出。

蘋果發布新聞稿表示，隨著愈來愈多藝人開始投入專為體驗空間音訊而打造的音樂作品，Apple Music正與藝人和音樂廠牌合作，新增更多新歌與經典曲目等內容。

從今天起，Apple Music也會將保真壓縮音訊技術運用到曲庫裡的超過7500萬首歌曲。蘋果使用ALAC（Apple保真壓縮音訊編碼），以保存原始音檔的每一個位元。這代表Apple Music訂閱者能聽到藝人在錄音室裡錄製的原汁原味的聲音。

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