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Galaxy Tab S7 FE、平價款Galaxy Tab A7 Lite進駐台灣 售價5490元起

聯合新聞網 / 楊又肇

日前公布帶入Fan Edition設計元素的Galaxy Tab S7 FE，以及鎖定入門使用需求的Galaxy Tab A7 Lite，今日 (6/7)由三星宣布引進台灣市場，藉此對應彈性辦公與遠距教學使用需求。

其中，Galaxy Tab S7 FE 5G將推出星動綠、星動黑兩款配色，搭配4GB記憶體與64GB儲存容量，以及5G連網功能，建議售價為新台幣19900元，預計從6月18日起於全台三星智慧館、三星商城及各大經銷通路上市，而Galaxy Tab A7 Lite則推出灰、銀兩款配色，分別提供4GB記憶體+64GB儲存容量 Wi-Fi版本，以及3GB記憶體+32GB儲存容量 LTE版本，建議售價為新台幣5490元，預計6月中旬起於全台三星智慧館、三星商城及各大經銷通路上市。

搭配兩款平板在台上市，三星也將同步推出多款功能與外型兼具的周邊配件，包含書本式皮套、薄型鍵盤皮套，及全新款透明防撞背蓋、立架式保護皮套。多樣用途款式、繽紛顏色選擇，輕鬆展現個性自我。

在6月18日至8月31日期間購買Galaxy Tab S7 FE 5G星動綠鍵盤套裝組 (包含Galaxy Tab S7 FE 5G乙台及薄型鍵盤皮套)，即加贈ITFIT雙模無線滑鼠，而購買Galaxy Tab S7 FE 5G單機版登錄即贈書本式皮套。

硬體規格方面，Galaxy Tab S7 FE 5G採用12.4吋、2560×1600 (WQXGA)的TFT LCD螢幕，搭載Qualcomm Snapdragon 750G處理器，支援透過micro SD記憶卡擴充，電池則採10090mAh容量設計，支援45W Super Fast快充。其他部分，則包含支援S Pen、搭載500萬畫素視訊鏡頭，以及800萬畫素主相機鏡頭，作業系統則採Android 11。

Galaxy Tab A7 Lite，則採用8.7吋、1340×800 (WXGA+)的TFT LCD面板，採用聯發科Helio P22T處理器，同樣可透過micro SD記憶卡擴充儲存容量，而電池容量則是5100mAh，支援15W Adaptive Fast快充技術，但是本身並不支援S Pen，相機則分別採用200萬畫素視訊鏡頭與背面800萬畫素主相機鏡頭。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

TFT 三星 平板

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