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消息指稱watchOS 8將使Apple Watch有更明顯獨立使用特性

聯合新聞網 / 楊又肇

MacRumors網站引述開發人員Khaos Tian的說法，蘋果接下來準備在WWDC 2021期間揭曉的watchOS 8將會有更大獨立運作使用特性。

Khaos Tian表示，從新版描述檔內容顯示蘋果將在watchOS 8增加獨立聯絡人資訊項目，意味日後Apple Watch的聯絡人清單可以獨立建立，不用像過往必須與iPhone資料同步。

而這樣的調整，似乎更代表未來Apple Watch將有更明顯獨立運作使用的可能性。

去年蘋果已經宣布在watchOS 7加入家人共享設定功能，藉此協助沒有iPhone的家人啟用Apple Watch，或許在watchOS 8之後將會讓獨立使用功能更加完善。

另外，相關說法更發現蘋果有可能在Apple Watch增加精神層面的健康追蹤，讓使用者能順利記錄生理上的健康數據之餘，更可確認個人心理層面是否也處於健康狀態。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

WWDC Apple Watch watchOS

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