定位入門、採單面顆粒設計的金士頓NV1 PCIe 3 x 4 NVMe SSD動手玩

在採PCIe通道連接，藉此讓資料傳輸效率更快，同時整體設計也能更小的NVMe M.2規格SSD越來越普及後，越來越多廠商也看準筆電擴充儲存容量需求，或是針對小尺寸或簡化式PC配置需求，開始推出價格更親民的NVMe SSD，例如筆者此次測試的金士頓NV1 PCIe 3 x 4 NVMe SSD。

定位入門等級的金士頓NV1 PCIe 3 x 4 NVMe SSD，主要鎖定預算有限的擴充需求，採單面NAND Flash配置設計，並且能藉由NVMe規格設計讓輕薄筆電能順利安裝擴充儲存容量，同時也藉由低功耗運作特性，讓筆電電力續航時間延長。

此次測試版本為1TB容量規格，對於諸多筆電使用模式而言算是相當合適容量設計，讓使用者能在筆電存放更多資料，適合經常存放照片、影片，甚至存放遊戲等較佔儲存空間檔案的使用需求。

▲採NVMe M.2連接埠規格設計，在安裝使用上更具彈性

▲僅採單面配置

依照金士頓官方說明，NV1採4組單面配置的96層3D TLC NAND Flash，以及群聯打造的NVMe SSD控制器PS5013-E13，分別可對應每秒2100MB讀取速度，以及每秒1700MB寫入速度，雖然不比PCIe 4規格傳輸效率表現能滿足遊戲等級存取需求，但是以PCIe 3 x 4規格其實也能對應絕大多數使用模式。

筆者將NV1實際安裝在採Intel EVO設計的華碩輕薄商務筆電ExpertBook B9400CE，藉由原廠預留第二組擴充位置安裝，並且透過CrystalDiskMark等測試軟體紀錄實際運作效能。

▲實際安裝在華碩輕薄商務筆電ExpertBook B9400CE預留第二組擴充位置

▲透過CrystalDiskMark實際測試結果

▲藉由AS SSD Benchmark測試結果

從產品面來看，即便存取效能不比PCIe 4規格的NVMe SSD可對應，但諸如NV1此類採PCIe 3規格設計的NVMe SSD，實際上也能對應比傳統SATA連接介面更快的傳輸速度表現，用於一般資料存取，或是作為筆電內第二組儲存空間使用其實也已經相當足夠，加上採相對親民價位設定，更讓此類儲存產品更具吸引力。

目前NV1已經在市面上銷售，並且提供500GB、1TB與2TB三種儲存容量規格，筆者此次測試版本為1TB容量規格。

▲NV1以價格與實際效能表現相當適合用於儲存容量擴充使用

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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