NVMe 2.0設計規範出爐 加速小尺寸SSD應用普及

目前幾乎成為多數SSD採用連接規範的NVMe設計，稍早確定提出2.0版本設計規範，並且預期可在2024年推動43%使用成長量。

由於採用相對更小的連接介面，不僅讓輕薄筆電更方便安裝使用，更可讓桌機內部配置更簡潔，甚至讓體積大幅縮減，同時更採用PCIe連接埠提升資料傳輸量，使得NVMe介面設計的SSD近年逐漸成為市場主流。

而NVMe技術聯盟稍早提出2.0版本設計規範，加入名為分區命名空間 (ZNS,Zoned Namespace)技術，可讓資料依照使用頻率分類存放在SSD特定區快，以利提高資料存取使用效率，同時也能降低對SSD重複寫入影響使用壽命。

另外，透過採用全新管理機制Endurance Group Management，將能讓SSD資料存取區塊規劃更有彈性，藉此提升SSD儲存控制效率，並且能讓系統有效利用SSD儲存空間。其他部分，則包含可納入傳統機械式硬碟連接控制設計，意味可讓傳統機械式硬碟透過NVMe連接介面對應更高資料傳輸速率。

至於此次增加的Key Value指令集，將可讓軟體服務更有效率取用SSD資源，同時降低CPU使用資源佔比，而三星在2019年就已經提出採用此指令集設計的SSD產品原型，而Western Digital日前推出對應數據中心使用的Ultrastar DC ZN540也採用此指令集設計。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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