搭載M1X處理器的新款16吋MacBook Pro 顯示效能可能貼近GeForce RTX 3070

不少消息指稱蘋果準備在WWDC 2021揭曉新款MacBook Pro，並且預期換上新款M1X處理器 (註)，而從相關曝光測試數據顯示，此款Apple Silicon處理器在CPU設計將增加至10核心，同時GPU則會從目前的7核心與8核心設計，分別增加至16核心與32核心，甚至後者還能貼近NVIDIA GeForce RTX 3070等級顯示效能表現。

註：目前M1X處理器僅只是暫稱，蘋果有可能採用不同名稱。

蘋果接下來預計推出的M1X處理器，預期會分別用在新款14吋設計的MacBook Pro，以及日前曝光、預期在機身加回HDMI、SD記憶卡槽等連接埠設計的新款16吋MacBook Pro。

而規格上則預期會跟去年推出的新款13.3吋Macbook Pro與MacBook Air的差異相同，一樣會在GPU核心數量差異做區隔，但此次可能會是16核心與32核心上的差異，藉此與去年推出機種做更明顯定位區隔。

從目前曝光的GFXBench 5.0 Aztec @1440p測試數據顯示，採16核心GPU設計的M1X處理器約可對應110fps以上顯示效能，而32核心GPU設計的M1X則約可對應170fps以上。若單純以此數據推算的話，16核心GPU設計的M1X處理器顯示效能會在GeForce GTX 1650或Radeon 5500M之上，而32核心GPU設計版本則會接近GeForce RTX 3070。

不過，相比GeForce GTX 1650電功耗為72W，16核心GPU設計的M1X處理器電功耗估算值約為20W，而在GeForce RTX 3070電功耗為93W情況下，採32核心GPU設計的M1X處理器電功耗估算值則約為40W，整體來看依然相當省電。

至於從定位來看，顯然去年推出的13.3吋MacBook Pro與MacBook Air被設定為入門機種，鎖定一般長時間使用需求，而接下來預計推出的14吋MacBook Pro則會設定為主流使用，因此顯示效能也會提昇許多，至於新款16吋MacBook Pro將會設定在內容創作等使用需求，因此顯示效能將會大幅提昇。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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