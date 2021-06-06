蘋果傳再度挑戰AirPower無線充電配件設計 可能加入遠距無線充電功能
過去在2017年秋季發表會上隨著iPhone X等新品一同揭曉的多裝置無線充電板AirPower，後續因為充電功率與發熱等問題始終無法獲得改善，雖然曾經數度有消息傳出可能重新推出，但最終還是成為胎死腹中的產品。不過，彭博新聞再次取得消息指出，蘋果仍有意打造類似AirPower的無線充電產品，甚至可能加入遠距充電功能。
依照彭博新聞報導內容，蘋果目前著手研究的無線充電技術，將會納入遠距無線充電技術設計方案。不過，由於目前遠距無線充電技術仍未有標準規範，因此蘋果此項產品可能還需要一些時間才會有更具體消息，甚至也有可能像AirPower最終被放棄。
目前蘋果將重心放在符合Qi無線充電設計方案，以及藉由MagSafe磁吸固定充電方案 (但依然基於Qi設計規範)，因此若未來投入遠距離無線充電設計方案，或許也會與家中更多需要充電的裝置結合，讓使用者能實現更方便的無線充電使用體驗。
除了蘋果，包含小米、華為、Motorola、OPPO都已經提出各自的遠距無線充電設計方案，甚至可對應手機等裝置穩定充電，但基本上還是需要配合自有設計才能順利使用，因此在普及推廣可能還是會面臨不少考驗。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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