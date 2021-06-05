蘋果可能讓Apple TV與HomePod換上相同的「homeOS」作業系統
蘋果將可能將Apple TV產品採用的tvOS調整為「homeOS」，並且讓Apple TV與HomePod系列產品採用相同作業系統。
Apple Insider網站報導指出，蘋果在近期對外招募負責Apple Music的iOS平台資深工程師職缺說明中，意味提及名為「homeOS」的作業系統。不過，蘋果在隨後更新終將「homeOS」字樣移除，但從蘋果先前同時提及tvOS、iOS、watchOS等既存作業系統，顯然有可能準備推出此款採新名稱的作業系統。
以蘋果即將在下週再次以線上形式舉辦WWDC 2021來看，預期會選在此時對外公布新版作業系統，同時預期將會對應在HomePod系列產品。
而再從HomePod mini與新版Apple TV 4K都支援Thread物聯網連接規範，同時原本也跟HomePod系列可作為HomeKit裝置連接中樞，或許未來Apple TV系列也會採用homeOS作業系統。
另一方面，先前也有消息指出蘋果計畫推出具備螢幕顯示功能的智慧喇叭，或許也可能藉此讓homeOS主要對應HomePod系列產品，而不會用在Apple TV產品。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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