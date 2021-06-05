不夠安全？蘋果將更新AirTag自動發出聲響時間「縮短至一天內」

今年在春季發表會上正式亮相的AirTag，在蘋果原本設定中會在離開持有者身邊超過3天才會主動發出警告聲，藉此避免被人用於追蹤他人位置。但由於要等待3天才會發出聲響，因此讓不少人質疑這樣的設計並不安全，因此蘋果稍早證實將會透過更新，讓AirTag主動發出聲響時間可縮短至8-24小時內。

此外，蘋果也透露目前著手打造一款對應Android平台裝置使用App，將可讓使用者透過此款App確認身邊或鄰近位置是否有不明的AirTag，或是其他對應蘋果Find My服務的連網裝置。但從蘋果回應說法，顯然目前尚未計畫讓Android裝置可配對使用AirTag，頂多是透過App進行「反偵測」，或是透過NFC功能讀取AirTag預先寫入資訊。

而此次將主動發出聲響時間調整至8-24小時，雖然似乎還是無法讓使用者設定自動發出警報時間，但至少也明顯縮減為原本所需時間一半以上，只是在這段時間是否仍有可能構成危害他人行蹤隱私，似乎還是很難說。

先前也有人指出只要AirTag持有者維持靠近情況下，AirTag此項自動發出聲響功能的時間設定就會被重置，意味若有人想利用AirTag跟蹤特定對象行蹤，只要在對方未察覺情況下靠近，就有可能在讓AirTag自動發出聲響的時間重新計算，並且在其他時間內達成跟蹤目的。

因此蘋果顯然還需要針對AirTag使用功能作許多調整，才能避免AirTag淪為跟蹤他人工具。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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