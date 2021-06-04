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台灣也買得到！Google揭曉親民價位Pixel Buds A系列真無線耳機

聯合新聞網 / 楊又肇

Google在日前意外提前曝光的親民款Pixel Buds A系列真無線耳機，稍早正式宣布在美國和加拿大開放預購，接下來也會在更多國家地區推出，其中也包含台灣市場。

Pixel Buds A系列真無線耳機是延續2019年推出的Pixel Buds打造產品，並且採親民價位設定，同時也維持Google產品一貫簡約設計，配色則僅提供一款「就是白」。

功能部分，Pixel Buds A系列真無線耳機採12mm尺寸設計的動態揚聲單體，提供飽滿、清晰且自然音質表現，同時也針對低頻部分強化，讓使用者能針對聆聽需求調整，更可對應全音域輸出表現。

而為了提供更好聲音表現，Google更強調藉由掃描數千人的耳朵，藉此打造更貼合絕大多數人使用的耳機設計，並且對應舒適隔音效果，更可配合環境感知氣孔調整耳內壓力，讓使用者更容易長時間配戴使用。

另外，Pixel Buds A系列真無線耳機搭載智慧音效調整功能，可自動識別環境聲音狀況調整音量，讓使用者在不同聲音環境可以維持聆聽清晰聲音，同時也藉由波束成形技術打造的麥克風確保聲音效果。

至於連線部分，則採左右耳機獨立連接方式與手機等藍牙裝置配對，並且透過藍牙5.0技術與裝置維持穩定連連接，同時確保聲音傳遞清晰度。而耳機單次充電最長可對應5小時聆聽使用時間，搭配收納充電盒則可對應24小時使用時間，並且支援快速充電功能，15分鐘內可充入約3小時左右使用時間。

其他設計則包含同樣支援耐汗、抗水防護效果，可直接喚醒Google Assistant數位助理服務，另外搭配Pixel系列或Android 6.0以上手機，即可直接使用超過40種語言即時翻譯功能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Pixel Buds Google 真無線藍牙耳機

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