外型神似Apple Watch！魅族推出旗下首款智慧手錶
日前已經在中國電信業者網站頁面曝光的魅族首款智慧手錶，確定將以魅族Watch為稱，同時也說明將能與主流Android手機配對使用，同時也包含華為接下來即將搭載鴻蒙作業系統的手機配對。
而外觀方面，魅族Watch不免俗地也跟其他中國品牌一樣致敬了Apple Watch設計，雖然在諸多細節如錶帶固定方式、手錶邊框設計仍有些不同，但依然有不少Apple Watch影子重疊，同時手錶右側也是採用按鈕設計，並非採用可旋轉、點按的錶冠設計。
配色部分則提供黑色與青色，手錶框體則採用鋁合金材質，搭配使用1.78吋、46mm尺寸與326 ppi顯示密度的AMOLED螢幕，並且支援可游泳配戴使用的防水等級設計。
硬體方面，魅族Watch採用Qualcomm Snapdragno Wear 4100處理器、1GB記憶體與8GB儲存容量，同樣也搭載eSIM功能，並且可透過NFC模擬金融卡、交通卡或門禁卡，內建430mAh電池電量可對應36小時最長續航時間，支援45分鐘可充滿，以及可在15分鐘內充入9小時使用電量的快充表現。
作業系統採用以Android作業系統為基礎的Flyme for Watch，並且能與主流Android手機，或是與華為即將搭載鴻蒙作業系統的手機配對使用。
功能部分則支援13種主要運動模式識別、全天候心率量測、血氧、睡眠品質與壓力監測，另外也包含可識別異常心跳等功能，本身也搭載魅族的Aicy數位助理服務。
建議售價部分，魅族Watch將以人民幣1499元價格於中國市場銷售，預計從6月1日上午10點開放銷售。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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